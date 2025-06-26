Сухум. 26 июня 2025. Абхазия-Информ . В арт-школе «Маршруты Абхазии» прошел мастер-класс для гидов «От сердца к сердцу: Путешествие в Абхазию с высоким сервисом». Цель мастер-класса: научить гидов превращать стандартные экскурсии в уникальные, душевные путешествия, становясь проводниками в волшебный мир Абхазии.

Абхазский эксперт Диана Тарнава – директор бутик-отеля «Гаруда», руководитель СПиР «Гаруда Глэмпинг Абхазия» и отдела бронирования «Гаруда Групп» – поделилась искусством создания незабываемых впечатлений для туристов.

Гостеприимство как фундамент: Участники погрузились в суть абхазского гостеприимства. Диана раскрыла простые, но мощные практические приемы («фишки»), наполненные душой, которые вызывают сильные эмоции у гостей и ускоряют профессиональный рост гида.

Секреты «Вау-эффекта» без сложностей: мастер-класс показал, что для большого впечатления не нужны сложные теории. Гиды узнали, как предугадывать неозвученные желания, превращать приемы пищи в гастрономические приключения, раскрывающие абхазский колорит, и применять другие приемы для искреннего восторга путешественников.

Как влюблять в Абхазию: Самая вдохновляющая часть – обсуждение роли гида как создателя эмоциональной связи (человек-место-культура), а не просто источника информации. Участники убедились: их собственная страсть к Абхазии – главный магнит для туристов.

Мероприятие прошло в формате живого диалога: участники смены активно задавали вопросы, делились опытом, а спикер щедро разбирала реальные кейсы и делилась практическими «лайфхаками».