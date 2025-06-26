ТРЕНДЫ И МАРШРУТЫ ОБСУДИЛИ НА ЛЕКЦИИ-ТРЕНИНГЕ В АРТ-ШКОЛЕ «МАРШРУТЫ АБХАЗИИ»

Сухум. 26 июня 2025. Абхазия-Информ . В арт-школе «Маршруты Абхазии» состоялась актуальная лекция-тренинг, посвященная развитию агротуризма в республике. Экспертом выступила Инара Бения, начальник отдела анализа, прогнозирования и развития курортно-туристской индустрии Министерства туризма Абхазии.

В своей презентации и в ходе активного обсуждения эксперт осветила наиболее актуальные темы.

Современные тренды агротуризма: основное внимание было уделено растущему спросу на экотуризм (ответственное путешествие в природные зоны) и этнотуризм (погружение в культуру и традиции местных сообществ).

Инара Бения подчеркнула, как эти тренды формируют новый облик сельского туризма в Абхазии.

Разработка и продвижение маршрутов: Практическая часть тренинга была сфокусирована на вопросах создания, развития и эффективного продвижения туристических маршрутов, отвечающих запросам современных путешественников и соответствующих выявленным трендам.

Участники обсудили особенности проектирования таких маршрутов на территории Абхазии.