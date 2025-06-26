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Абхазия Информ

ТРЕНДЫ И МАРШРУТЫ ОБСУДИЛИ НА ЛЕКЦИИ-ТРЕНИНГЕ В АРТ-ШКОЛЕ «МАРШРУТЫ АБХАЗИИ»

Новости Четверг, 26 июня 2025 20:21
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ТРЕНДЫ И МАРШРУТЫ ОБСУДИЛИ НА ЛЕКЦИИ-ТРЕНИНГЕ В АРТ-ШКОЛЕ «МАРШРУТЫ АБХАЗИИ»

Сухум. 26 июня 2025. Абхазия-Информ. В арт-школе «Маршруты Абхазии» состоялась актуальная лекция-тренинг, посвященная развитию агротуризма в республике. Экспертом выступила Инара Бения, начальник отдела анализа, прогнозирования и развития курортно-туристской индустрии Министерства туризма Абхазии.

В своей презентации и в ходе активного обсуждения эксперт осветила наиболее актуальные темы.

Современные тренды агротуризма: основное внимание было уделено растущему спросу на экотуризм (ответственное путешествие в природные зоны) и этнотуризм (погружение в культуру и традиции местных сообществ).

Инара Бения подчеркнула, как эти тренды формируют новый облик сельского туризма в Абхазии.

Разработка и продвижение маршрутов: Практическая часть тренинга была сфокусирована на вопросах создания, развития и эффективного продвижения туристических маршрутов, отвечающих запросам современных путешественников и соответствующих выявленным трендам.

Участники обсудили особенности проектирования таких маршрутов на территории Абхазии.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 26 июня 2025 20:22

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