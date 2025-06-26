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Абхазия Информ

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ НА ПЕРВЕНСТВО МИНОБОРОНЫ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

Новости Четверг, 26 июня 2025 20:23
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ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ НА ПЕРВЕНСТВО МИНОБОРОНЫ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

Сухум. 26 июня 2025. Абхазия-Информ. В оборонном ведомстве прошли соревнования на первенство Министерства обороны по мини-футболу. В состязаниях принимали участие девять сборных команд. Команды воинских частей и отдельных подразделений боролись за призы турнира в течение восьми дней.

Чемпионом стала команда управления Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил, «серебро» у команды Сухумского высшего общевойскового командного училища, замкнули тройку лидеров футболисты из 1-го отдельного мотострелкового батальона.

26 июня прошла торжественная церемония награждения, в которой приняли участие начальник Генштаба Владимир Савченко, первый замминистра Беслан Цвижба, замминистра Лизберт Поцхор-оглы, представитель Федерации футбола Республики Абхазия, судья региональной категории Виталий Федоренко.

Беслан Цвижба вручил победителям и призерам турнира кубки и грамоты, а также поблагодарил всех участников за красивые и честные победы.

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