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Абхазия Информ

ОЛЕГ БАРЦИЦ ВСТРЕТИЛСЯ С СОТРУДНИКАМИ ПОСОЛЬСТВА АБХАЗИИ В СИРИИ

Новости Четверг, 26 июня 2025 22:14
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ОЛЕГ БАРЦИЦ ВСТРЕТИЛСЯ С СОТРУДНИКАМИ ПОСОЛЬСТВА АБХАЗИИ В СИРИИ

Сухум. 26 июня 2025. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц провел встречу с послом Республики Абхазия в Сирии Мухаммадом Али и ознакомился с деятельностью других сотрудников посольства.

В ходе встречи посол рассказал главе внешнеполитического ведомства о деятельности посольства.

В свою очередь Олег Барциц подчеркнул важность работы дипломатической миссии Республики Абхазия в Сирии, деятельность которой служит серьезным импульсом в деле развития и дальнейшего укрепления отношений между Абхазией и Сирией.

Министр подчеркнул, что МИД и руководство республики продолжат уделять особое внимание работе посольства в Сирии.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Четверг, 26 июня 2025 22:18

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