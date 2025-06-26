ОЛЕГ БАРЦИЦ ВСТРЕТИЛСЯ С СОТРУДНИКАМИ ПОСОЛЬСТВА АБХАЗИИ В СИРИИ

Сухум. 26 июня 2025. Абхазия-Информ . Министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц провел встречу с послом Республики Абхазия в Сирии Мухаммадом Али и ознакомился с деятельностью других сотрудников посольства.

В ходе встречи посол рассказал главе внешнеполитического ведомства о деятельности посольства.

В свою очередь Олег Барциц подчеркнул важность работы дипломатической миссии Республики Абхазия в Сирии, деятельность которой служит серьезным импульсом в деле развития и дальнейшего укрепления отношений между Абхазией и Сирией.

Министр подчеркнул, что МИД и руководство республики продолжат уделять особое внимание работе посольства в Сирии.