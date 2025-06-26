ОЛЕГ БАРЦИЦ ВСТРЕТИЛСЯ С СОТРУДНИКАМИ ПОСОЛЬСТВА АБХАЗИИ В СИРИИ
Сухум. 26 июня 2025. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц провел встречу с послом Республики Абхазия в Сирии Мухаммадом Али и ознакомился с деятельностью других сотрудников посольства.
В ходе встречи посол рассказал главе внешнеполитического ведомства о деятельности посольства.
В свою очередь Олег Барциц подчеркнул важность работы дипломатической миссии Республики Абхазия в Сирии, деятельность которой служит серьезным импульсом в деле развития и дальнейшего укрепления отношений между Абхазией и Сирией.
Министр подчеркнул, что МИД и руководство республики продолжат уделять особое внимание работе посольства в Сирии.
Последнее от Super User
- ГОСПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ГУДАУТСКОМ И ГАГРСКОМ РАЙОНАХ
- ОЛЕГ БАРЦИЦ ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ ФАДИЛЯ АРЮТАА
- ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АБХАЗО-АДЫГСКИХ И ЧЕРКЕССКИХ ДИАСПОР В СИРИИ
- ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ НА ПЕРВЕНСТВО МИНОБОРОНЫ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
- ТРЕНДЫ И МАРШРУТЫ ОБСУДИЛИ НА ЛЕКЦИИ-ТРЕНИНГЕ В АРТ-ШКОЛЕ «МАРШРУТЫ АБХАЗИИ»