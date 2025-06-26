ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АБХАЗО-АДЫГСКИХ И ЧЕРКЕССКИХ ДИАСПОР В СИРИИ

Сухум. 26 июня 2025. Абхазия-Информ . В рамках рабочего визита министра иностранных дел Республики Абхазия Олега Барциц в Сирийскую Арабскую Республику состоялся ряд встреч с представителями абхазо-адыгских и черкесских диаспоральных объединений в Сирии.

Во встречах приняли участие руководители диаспоры: председатель Адыга-Хасе – Гасан Шора, председатель черкесской благотворительной ассоциации «Солидарность» господин Абдул Рахман Багаса и председатель абхазо-черкесской диаспоры в районе Кисуа – Фахми Абаза.

В ходе встреч, которые проходили в разных районах, обсуждались ключевые вопросы, касающиеся поддержки диаспоры и укрепления ее связей с исторической родиной. Присутствующие на мероприятиях интересовались тем, как проходит визит Министра в Сирию.

Олег Барциц рассказал о прошедшей встрече с сирийским коллегой, министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Асадом Хасаном Аль-Шайбани, в ходе которой обсуждались различные вопросы как политического, так и торгово-экономического характера.

В ходе встречи глава МИД Сирии заявил о приверженности нового руководства республики в дальнейшем развитии и укреплении отношений с Республикой Абхазия.

На состоявшихся встречах глава внешнеполитического ведомства Абхазии обещал принять дополнительные меры для того, чтобы представители абхазо-адыгской и черкесской диаспоры, проживающие в Сирии, имели возможность приезжать на свою историческую родину. Министр подчеркнул, что в Абхазии при поддержке государства реализуются программы, позволяющие получать высшее образование представителям абхазо-адыгской и черкесской диаспоры.

Олег Барциц передал приветствие и наилучшие пожелания представителям диаспоры от президента Абхазии Бадры Гунба. Было отмечено, что руководство республики уделяет особое внимание своим соотечественникам, проживающим за рубежом и продолжит оказывать им максимальную поддержку.