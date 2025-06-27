ПОВЫСИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ДОЛЖНОСТНУЮ ПОДГОТОВКУ ОРГАНОВ ВОЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Сухум. 27 июня 2025. Абхазия-Информ . В Вооружённых силах постоянно совершенствуются процессы обучения, повышается методическое мастерство руководителей, увеличивается интенсивность и масштабность проводимых мероприятий.

В соответствии с планом профессионально-должностной подготовки, под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил, в Министерстве обороны прошли занятия с офицерами органов военного управления и подразделений.

Комплекс теоретических занятий охватывает широкий спектр тем, способствующих системному совершенствованию профессиональных знаний, умений и навыков органов военного управления.

Профессионально-должностная подготовка проводится в целях обеспечения высокого уровня боевой выучки, совершенствования знаний, умений, навыков, командирских качеств и профессионального мастерства в выполнении должностных обязанностей.

Занятия по профессионально-должностной подготовке проводятся с учетом опыта ведения боевых действий в современных вооружённых конфликтах.