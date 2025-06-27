ЧЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПОСЕТИЛИ КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР В СУХУМЕ
Сухум. 27 июня 2025. Абхазия-Информ. Кризисный центр семейного типа для детей в г. Сухуме посетили вице-премьер Вараздат Миносян, министр просвещения Хана Гунба и министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба. Они ознакомились с работой центра, пообщалась с детьми и сотрудниками, осмотрели помещения.
Сотрудники центра подробно рассказали о своей работе по поддержке детей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, о проблемах, с которыми приходится сталкиваться Центру.
С июня по сентябрь 2025 года расходы центра покрываются за счёт государственного бюджета. На встрече обсуждались возможные формы дальнейшего взаимодействия и поддержки.
Сотрудники Центра выразили благодарность гостям за проявленное внимание и интерес к их деятельности.
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