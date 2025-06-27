 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЧЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПОСЕТИЛИ КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР В СУХУМЕ

Новости Пятница, 27 июня 2025 19:46
Оцените материал
(0 голосов)
ЧЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПОСЕТИЛИ КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР В СУХУМЕ

Сухум. 27 июня 2025. Абхазия-Информ. Кризисный центр семейного типа для детей в г. Сухуме посетили вице-премьер Вараздат Миносян, министр просвещения Хана Гунба и министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба. Они ознакомились с работой центра, пообщалась с детьми и сотрудниками, осмотрели помещения.

Сотрудники центра подробно рассказали о своей работе по поддержке детей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, о проблемах, с которыми   приходится сталкиваться Центру.

С июня по сентябрь 2025 года расходы центра покрываются за счёт государственного бюджета. На встрече обсуждались возможные формы дальнейшего взаимодействия и поддержки.

Сотрудники Центра выразили благодарность гостям за проявленное внимание и интерес к их деятельности.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 27 июня 2025 19:48

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВЛАДИМИР ДЕЛБА: МЫ СОБИРАЕМСЯ СДЕЛАТЬ НЕСКОЛЬКО ШАГОВ, КОТОРЫЕ СНИЗЯТ РИСКИ ПО ЭНЕРГОДЕФИЦИТУ ПОВЫСИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ДОЛЖНОСТНУЮ ПОДГОТОВКУ ОРГАНОВ ВОЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.