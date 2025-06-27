ВЛАДИМИР ДЕЛБА: МЫ СОБИРАЕМСЯ СДЕЛАТЬ НЕСКОЛЬКО ШАГОВ, КОТОРЫЕ СНИЗЯТ РИСКИ ПО ЭНЕРГОДЕФИЦИТУ

«Сегодня наше преимущество, как государства, состоит в том, что регулирование тарифов в этих системах осуществляется государством, и если мы будем продолжать относиться так же к энергетике, к сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе, если более предметно, в энергетической отрасли продолжать подключаться незаконно, несвоевременно, либо вовсе не платить за эти услуги, то мы это наше преимущество просто растеряем», – сказал Владимир Делба.

Он подчеркнул, что энергетика – это кровеносная система для экономики и социальной сферы.

«Мы собираемся сделать несколько шагов, которые уже к зиме снизят риски по энергодефициту. Нетрудно вспомнить прошлый год, как всё было сложно, сурово как мы всей страной бросились искать средства для того, чтобы у нас был свет. Откровенно говоря, это в том числе и в ущерб наших государственных программ. Я себе, откровенно говоря, сложно представляю, что было бы, если бы нам не оказали поддержку наши коллеги из Российской Федерации, предоставив нам гуманитарный переток. Это вообще был бы страшнейший коллапс», – сказал премьер-министр.

«Должна быть налажена дисциплина по оплате за электрическую энергию. Это очень важнейший аспект. Здесь настолько несправедливая ситуация, - то же самое и в налоговой системе происходит - за счёт средств добросовестных плательщиков мы оплачиваем всем. Так не должно происходить. Ну, разумеется, также незаконное подключение к энергетическим сетям. Очень рассчитываю, что в этой сфере ситуация в этом году должна быть намного лучше», – добавил Владимир Делба.

Об этом сообщает сайт КМ.