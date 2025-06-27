АГУ ПРЕДСТАВИЛ ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Сухум. 27 июня 2025. Абхазия-Информ . Успешно завершился первый проект Лаборатории социологических исследований, созданной при Центре науки и образования МГУ в Абхазском государственном университете.

Открытая в апреле 2025 года, новая лаборатория представила аналитический отчет под названием «Семь чудес Абхазии: рейтинг исторических достопримечательностей», проливающий свет на отношение жителей республики к своему историческому наследию и оценку его влияния на туристическую привлекательность региона.

Исследование, проведенное в апреле-мае 2025 года, стало важным шагом в укреплении научного сотрудничества между АГУ и МГУ.

Команда социологов под руководством заведующего лабораторией, кандидата политических наук Беслана Хагба и заместителя заведующего, кандидата политических наук Марии Филь, провела репрезентативный опрос 600 респондентов по всей Абхазии. В качестве интервьюеров были задействованы студенты АГУ, что способствовало их практическому обучению и вовлечению в научную деятельность.

Ключевые выводы исследования

▪️ Высокий интерес к истории: большинство жителей Абхазии (61,2%) посещают исторические достопримечательности раз в год и чаще. При этом 81% респондентов проявляют живой интерес к информации об истории Абхазии в СМИ и социальных сетях, что свидетельствует о высоком уровне патриотизма;

▪️ Потребность в историческом контенте: почти 90% опрошенных выразили желание получать больше исторической информации через медиа, указывая на определенный дефицит таких материалов. Это особенно актуально для молодежи в возрасте до 29 лет, которая реже интересуется историей, но открыта к новым форматам подачи такой информации;

▪️ Историческое наследие как магнит для туристов: исторические достопримечательности занимают второе место (91,8%) среди факторов туристической привлекательности Абхазии, уступая лишь природным красотам. Это подчеркивает потенциал культурно-познавательного туризма;

▪️ Рейтинг достопримечательностей: среди наиболее известных и посещаемых местными жителями и туристами объектов лидируют Новый Афон, Лыхненский храм, ресторан «Гагрипш», Команский монастырь и дача И.В. Сталина. Примечательно, что известность не всегда равнозначна рекомендации – некоторые широко известные объекты, такие как Сухумский обезьяний питомник или Гагрская колоннада, не вошли в топ рекомендаций.

Значение и перспективы

Результаты первого абхазско-российского социологического проекта не только дают ценные сведения об общественном мнении, но и указывают на необходимость реализации проектов по популяризации исторического наследия, особенно среди молодежи.

«Эти данные – важный шаг к более глубокому пониманию динамики абхазского общества, – отметил заведующий лабораторией Беслан Хагба. – Мы видим огромный потенциал для развития в Абхазии как академической, так и прикладной социологии, которая может быть востребована при формировании эффективной культурной и туристической политики».

Открытие Лаборатории социологических исследований и успешная реализация первого проекта – знак растущего научного взаимодействия между АГУ и МГУ. Эти процессы закладывают основу для дальнейших исследований, которые будут способствовать развитию и консолидации общества в Абхазии.