 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АБХАЗСКИЙ ФУТБОЛ УХОДИТ НА ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ

Новости Пятница, 27 июня 2025 20:14
Оцените материал
(0 голосов)
АБХАЗСКИЙ ФУТБОЛ УХОДИТ НА ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ

Сухум. 27 июня 2025. Абхазия-Информ. Футбольная жизнь Абхазии переходит в летнюю паузу. На каникулы уходят все крупнейшие турниры республики: Апсны Суперлига, Кубок Абхазии, Национальная абхазская футбольная лига (НАФЛ) и Детско-юношеская футбольная лига (ДЮФЛ).

По итогам Апсны Суперлиги лидирует «Гагра» (25 очков), за ней следуют «Нарт» (24) и «Динамо» (22). Борьба за чемпионство продолжится осенью и обещает быть напряженной.

Кубок страны остановился на стадии полуфинала, где сыграют: «Нарт» против «Динамо» и «Бзана» против «Гагры».

В НАФЛ после первого круга впереди ЛФК «Бзыбь», ФК «Динамо-2» и ФК «Рица-2». ДЮФЛ также завершила весеннюю часть сезона, и юные футболисты отдыхают перед осенними играми.

Футбол вернется в сентябре. Желаем клубам и болельщикам отличного лета и ждем с новыми силами в новом сезоне!

Прочитано 15 раз Последнее изменение Пятница, 27 июня 2025 20:15

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АГУ ПРЕДСТАВИЛ ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ О 64-ОМ РАУНДЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДИСКУССИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ В ЗАКАВКАЗЬЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.