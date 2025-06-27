АБХАЗСКИЙ ФУТБОЛ УХОДИТ НА ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ

Сухум. 27 июня 2025. Абхазия-Информ . Футбольная жизнь Абхазии переходит в летнюю паузу. На каникулы уходят все крупнейшие турниры республики: Апсны Суперлига, Кубок Абхазии, Национальная абхазская футбольная лига (НАФЛ) и Детско-юношеская футбольная лига (ДЮФЛ).

По итогам Апсны Суперлиги лидирует «Гагра» (25 очков), за ней следуют «Нарт» (24) и «Динамо» (22). Борьба за чемпионство продолжится осенью и обещает быть напряженной.

Кубок страны остановился на стадии полуфинала, где сыграют: «Нарт» против «Динамо» и «Бзана» против «Гагры».

В НАФЛ после первого круга впереди ЛФК «Бзыбь», ФК «Динамо-2» и ФК «Рица-2». ДЮФЛ также завершила весеннюю часть сезона, и юные футболисты отдыхают перед осенними играми.

Футбол вернется в сентябре. Желаем клубам и болельщикам отличного лета и ждем с новыми силами в новом сезоне!