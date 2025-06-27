О 64-ОМ РАУНДЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДИСКУССИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ В ЗАКАВКАЗЬЕ

Сухум. 27 июня 2025. Абхазия-Информ . Во Дворце наций ООН состоялся второй день 64-го раунда Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье (МДЗ). В дискуссиях приняли участие представители Республики Абхазия, Республики Южная Осетия, Республики Грузия, а также Российской Федерации и США, при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС.

В состав делегации Республики Абхазия, возглавляемой и.о. замминистра иностранных дел Республики Абхазия Одиссеем Бигвава, вошли сотрудники МИД Лаша Авидзба, Артур Гагулия, Алиса Барзания и Мадина Зухба.

Как и ранее, дискуссии велись в основной группе по безопасности и второй группе по гуманитарным вопросам.

В рамках работы группы по безопасности все стороны подчеркнули значимость существующего переговорного формата и необходимость его продолжения для сохранения безопасности и стабильности в регионе. По второму пункту повестки первой рабочей группы участники отметили сохраняющуюся стабильность на абхазо-грузинской границе.

Абхазская сторона вновь подчеркнула важность активизации усилий по заключению юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Республикой Абхазия и Грузией.

В рамках работы второй рабочей группы традиционно обсуждались вопросы, связанные со свободой передвижения, образованием, а также ряд других актуальных тем гуманитарного характера.

Представители абхазской и югоосетинской сторон заявили, что вопрос возвращения беженцев не может быть предметом диалога до тех пор, пока его рассмотрение в Генеральной Ассамблее ООН осуществляется без учета мнения обеих сторон.

Проведение следующего 65-го раунда Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье запланировано на ноябрь 2025 года.