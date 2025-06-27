 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

О 64-ОМ РАУНДЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДИСКУССИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ В ЗАКАВКАЗЬЕ

Новости Пятница, 27 июня 2025 20:15
Оцените материал
(0 голосов)
О 64-ОМ РАУНДЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДИСКУССИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ В ЗАКАВКАЗЬЕ

Сухум. 27 июня 2025. Абхазия-Информ. Во Дворце наций ООН состоялся второй день 64-го раунда Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье (МДЗ). В дискуссиях приняли участие представители Республики Абхазия, Республики Южная Осетия, Республики Грузия, а также Российской Федерации и США, при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС.

В состав делегации Республики Абхазия, возглавляемой и.о. замминистра иностранных дел Республики Абхазия Одиссеем Бигвава, вошли сотрудники МИД Лаша Авидзба, Артур Гагулия, Алиса Барзания и Мадина Зухба.

Как и ранее, дискуссии велись в основной группе по безопасности и второй группе по гуманитарным вопросам.

В рамках работы группы по безопасности все стороны подчеркнули значимость существующего переговорного формата и необходимость его продолжения для сохранения безопасности и стабильности в регионе. По второму пункту повестки первой рабочей группы участники отметили сохраняющуюся стабильность на абхазо-грузинской границе.

Абхазская сторона вновь подчеркнула важность активизации усилий по заключению юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Республикой Абхазия и Грузией.

В рамках работы второй рабочей группы традиционно обсуждались вопросы, связанные со свободой передвижения, образованием, а также ряд других актуальных тем гуманитарного характера.

Представители абхазской и югоосетинской сторон заявили, что вопрос возвращения беженцев не может быть предметом диалога до тех пор, пока его рассмотрение в Генеральной Ассамблее ООН осуществляется без учета мнения обеих сторон.

Проведение следующего 65-го раунда Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье запланировано на ноябрь 2025 года.

Прочитано 16 раз Последнее изменение Пятница, 27 июня 2025 21:04

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АБХАЗСКИЙ ФУТБОЛ УХОДИТ НА ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.