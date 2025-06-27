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Абхазия Информ

НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ

Новости Пятница, 27 июня 2025 20:18
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НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ

Сухум. 27 июня 2025. Абхазия-Информ. В производстве органа предварительного следствия одела внутренних дел по Гудаутскому району уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РА в отношении жителя г. Гудаута Джения Лаши Мирабовича, 1998 г.р.

Оперативно-розыскные мероприятия по выявлению факта незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия провели сотрудники уголовного розыск совместно с милицией общественной безопасности Гудаутского РОВД, которые в результате личного досмотра изъяли у гражданина Джения пистолет с боеприпасами к нему.

Согласно экспертной справке, вышеуказанный пистолет является огнестрельным оружием, переделанным из пистолета модели «WALTHER» путем внесения в его конструкцию изменений, позволяющих производить выстрелы патронами калибра 9х18 мм, технически исправен и пригоден для производства выстрелов, а патроны являются боевыми.

Джения Лаша на время предварительного расследования отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 21 раз Последнее изменение Пятница, 27 июня 2025 20:24

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