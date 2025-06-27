ЗАДЕРЖАЛИ С МЕТАДОНОМ

Сухум. 27 июня 2025. Абхазия-Информ . Житель Ткуарчала Чкадуа Геннадий Владимирович, 1973 г.р. был задержан сотрудниками УКОН МВД совместно с сотрудниками таможенного комитета Республики Абхазия после прохождения государственной границы на КПП «Псоу».

В результате личного досмотра гражданин Чкадуа естественным путем выдал хранимые в себе пять свертков.

Как пояснил задержанный, эти свертки он приобрел в Москве, после чего проглотив в поезде, ввез таким образом данное вещество в Абхазию. Согласно проведенной экспертизе, содержащееся в данных свертках вещество является наркотическим средством «метадон», общим весом порядка 11 граммов, что является особо крупным размером.

Расследование уголовного дела проводит транспортная прокуратура Республики Абхазия. На период предварительного следствия Сухумским городским судом в отношении Геннадия Чкадуа избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Об этом сообщает сайт МВД.