В НОВОМ АФОНЕ ИЗЪЯЛИ 73 ЕДИНИЦЫ ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ

Сухум. 27 июня 2025. Абхазия-Информ . В ходе проведения профилактических мероприятий сотрудники УБК и ТП ГТК РА проверили торговый объект, осуществляющий реализацию табачной продукции – магазин «Магнит», расположенный по адресу: г. Новый Афон, ул. Харазия, 2, принадлежащий ИП Пачулия Л.З., 1970 года рождения, проживающей в городе Новый Афон.

В ходе осмотра помещения было обнаружено 73 единицы электронных сигарет, запрещенных к ввозу и реализации на территории Республики Абхазия, а также 5 блоков (50 пачек) нагревательных стиков «Heets» без марок акцизного сбора Республики Абхазия.

Гражданка Пачулия Л.3. пояснила, что приобрела данные товары на территории города Новый Афон, для дальнейшей реализации на принадлежащем ей торговом объекте.

Согласно данным Управления таможенной статистики и анализа ГТК, общая рыночная стоимость вышеуказанного товара составляет 94 500 рублей.

Товар был изъят. Материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.