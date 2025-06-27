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Абхазия Информ

ДЕБЮТНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ ЛАНЫ АДЛЕЙБА

Новости Пятница, 27 июня 2025 20:30
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ДЕБЮТНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ ЛАНЫ АДЛЕЙБА

Сухум. 27 июня 2025. Абхазия-Информ. 16 июля в 19:00 состоится дебютное выступление Ланы Адлейба в качестве солистки Абхазской государственной филармонии. От Бетховена к Шостаковичу, сквозь эпохи и перемены стиля пронесет нас великая Музыка в исполнении пианистки. 

В программе – знакомые и любимые широкой аудиторией произведения Бетховена, Шопена, Брамса, Скрябина, Бузони и Шостаковича.

Лана Адлейба – лауреат республиканских и международных конкурсов, в том числе России и Италии. Активно концертирует как солистка, а также в составе камерных ансамблей и с оркестрами. Выступает в творческом тандеме с Заслуженным артистом Абхазии органистом Лукой Гаделия.

Пианистка выступала в залах Московской консерватории, Абхазской филармонии, в театре Паоло Франческо Нелья в Энне, в Институте искусств Naregatsi в Ереване и других.

Билеты: https://ticketme.biz/activi.../01JYRP29Q31VADSGS63FNTY33J

А также на сайте ticketme.biz или в офисах А-Мобайл.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Пятница, 27 июня 2025 20:48

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