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Абхазия Информ

МИНИСТРЫ ТУРИЗМА И МНС ОБСУДИЛИ ЦИФРОВИЗАЦИЮ ЭКСКУРСИОННЫХ ПУТЁВОК

Новости Пятница, 27 июня 2025 20:34
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МИНИСТРЫ ТУРИЗМА И МНС ОБСУДИЛИ ЦИФРОВИЗАЦИЮ ЭКСКУРСИОННЫХ ПУТЁВОК

Сухум. 27 июня 2025. Абхазия-Информ. Прошла рабочая встреча министра туризма Астамура Логуа с министром по налогам и сборам Эдгаром Бения. Основными темами обсуждения стали нововведения в учёте экскурсионных путёвок и переход на электронный формат их оформления для туроператоров.

Также стороны рассмотрели план совместных выездных проверок и вопросы отчётности со стороны средств размещения и экскурсионных организаций. Реализация этих мер должна повысить прозрачность отрасли и упростить взаимодействие бизнеса с государством.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Пятница, 27 июня 2025 20:38

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