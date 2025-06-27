МИНИСТРЫ ТУРИЗМА И МНС ОБСУДИЛИ ЦИФРОВИЗАЦИЮ ЭКСКУРСИОННЫХ ПУТЁВОК
Сухум. 27 июня 2025. Абхазия-Информ. Прошла рабочая встреча министра туризма Астамура Логуа с министром по налогам и сборам Эдгаром Бения. Основными темами обсуждения стали нововведения в учёте экскурсионных путёвок и переход на электронный формат их оформления для туроператоров.
Также стороны рассмотрели план совместных выездных проверок и вопросы отчётности со стороны средств размещения и экскурсионных организаций. Реализация этих мер должна повысить прозрачность отрасли и упростить взаимодействие бизнеса с государством.