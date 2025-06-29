В АЭРОПОРТ «СУХУМ» ПРИБЫЛ ПЕРВЫЙ РЕЙС ИЗ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

Сухум. 29 июня 2025. Абхазия-Информ . В Международный аэропорт «Сухум» имени В.Г. Ардзинба прибыли пассажиры первого рейса по маршруту Ханты-Мансийск – Саратов – Сухум. Самолет встретили торжественной водной аркой. Первых гостей из Ханты-Мансийска в Сухумском аэропорту традиционно встречали национальной музыкой и угощениями.

Рейс из Ханты-Мансийска вылетел в 04:35 и прибыл в Сухум в 09:30. Обратный рейс запланирован на 13:05 с прибытием в Ханты-Мансийск в 21:50.

Перевозку по маршруту осуществляет авиакомпания «РусЛайн» на 50-местном самолете Bombardier CRJ200.

«Это знаковое событие, открывающее множество возможностей для туристического обмена и связей между городами», – сказал начальник управления транспорта Минэнерго Абхазии Астамур Бганба, встречавший первый авиарейс из Ханты-Мансийска в Сухум.

«Мы рады приветствовать всех пассажиров и членов экипажа в Республике Абхазия», – отметил он.

Рейсы из Ханты-Мансийска в Сухум будут осуществляться два раза в неделю – по субботам и понедельникам.