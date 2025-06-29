 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРОГРАММА ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ УЖЕ ДАЕТ ОЩУТИМЫЙ ЭФФЕКТ

Новости Воскресенье, 29 июня 2025 12:24
Оцените материал
(0 голосов)
ПРОГРАММА ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ УЖЕ ДАЕТ ОЩУТИМЫЙ ЭФФЕКТ

Сухум. 29 июня 2025. Абхазия-Информ. 600 рабочих мест будет создано в Абхазии на предприятиях, реализованных по абхазо-российской программе льготного кредитования, сообщила торгпред России в Абхазии Залина Кобесова.

Целью программы является оказание помощи предпринимателям в создании собственной производственной базы при финансовом участии государства.

«В Абхазии уже реализуются 10 таких проектов. Их результат – 600 новых рабочих мест», – отметила Кобесова.

Одним из ярких примеров, по ее словам, стала Абхазская цитрусовая компания.

«Это предприятие почти на 800 млн рублей, из которых 160 млн – частные инвестиции. Завод будет перерабатывать до 20 тыс. тонн цитрусов в год и станет решением для домохозяйств, которым сложно вывозить продукцию через границу», – сказала Кобесова.

Программа уже дает ощутимый эффект и будет продолжена, добавила она.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Воскресенье, 29 июня 2025 12:27

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВРУЧЕНИЯ ДИПЛОМОВ ВЫПУСКНИКАМ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.