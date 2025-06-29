ПРОГРАММА ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ УЖЕ ДАЕТ ОЩУТИМЫЙ ЭФФЕКТ

Сухум. 29 июня 2025. Абхазия-Информ . 600 рабочих мест будет создано в Абхазии на предприятиях, реализованных по абхазо-российской программе льготного кредитования, сообщила торгпред России в Абхазии Залина Кобесова.

Целью программы является оказание помощи предпринимателям в создании собственной производственной базы при финансовом участии государства.

«В Абхазии уже реализуются 10 таких проектов. Их результат – 600 новых рабочих мест», – отметила Кобесова.

Одним из ярких примеров, по ее словам, стала Абхазская цитрусовая компания.

«Это предприятие почти на 800 млн рублей, из которых 160 млн – частные инвестиции. Завод будет перерабатывать до 20 тыс. тонн цитрусов в год и станет решением для домохозяйств, которым сложно вывозить продукцию через границу», – сказала Кобесова.

Программа уже дает ощутимый эффект и будет продолжена, добавила она.