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Абхазия Информ

ВРУЧЕНИЯ ДИПЛОМОВ ВЫПУСКНИКАМ

Новости Воскресенье, 29 июня 2025 12:11
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ВРУЧЕНИЯ ДИПЛОМОВ ВЫПУСКНИКАМ

Сухум. 29 июня 2025. Абхазия-Информ. В Москве на Красной площади состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам двух академий Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ: Академии государственной противопожарной службы и Академии гражданской защиты.

Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния, вручил дипломы и нагрудные знаки выпускникам из Абхазии.

Анна Латария завершила обучение в Академии государственной противопожарной службы с красным дипломом. Также успешно завершили учебу в этом учебном заведении Айнар Пачулия, Эрик Квициния и Даут Чолокуа.

Академию гражданской защиты успешно окончили Андрей Гвинджия, Дамей Джишкариани и Даниил Лагвилава.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Воскресенье, 29 июня 2025 12:16

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