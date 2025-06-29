Сухум. 29 июня 2025. Абхазия-Информ . В Москве на Красной площади состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам двух академий Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ: Академии государственной противопожарной службы и Академии гражданской защиты.

Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния, вручил дипломы и нагрудные знаки выпускникам из Абхазии.

Анна Латария завершила обучение в Академии государственной противопожарной службы с красным дипломом. Также успешно завершили учебу в этом учебном заведении Айнар Пачулия, Эрик Квициния и Даут Чолокуа.

Академию гражданской защиты успешно окончили Андрей Гвинджия, Дамей Джишкариани и Даниил Лагвилава.