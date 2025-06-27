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Абхазия Информ

РОССИЯ НАСТАИВАЕТ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРУЗИЕЙ ГАРАНТИЙ НЕПРИМЕНЕНИЯ СИЛЫ ПРОТИВ АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Новости Пятница, 27 июня 2025 21:11
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РОССИЯ НАСТАИВАЕТ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРУЗИЕЙ ГАРАНТИЙ НЕПРИМЕНЕНИЯ СИЛЫ ПРОТИВ АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Сухум. 27 июня 2025. Абхазия-Информ. В Женеве прошел 64-й раунд Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье (МДЗ) с участием представителей Республики Абхазия, Грузии, Республики Южная Осетия, Российской Федерации и США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и Евросоюза.

Подтвержден общий настрой на продолжение работы в формате МДЗ, остающемся единственной согласованной многосторонней площадкой для постоянного прямого диалога по постконфликтному восстановлению отношений Тбилиси с Сухумом и Цхинвалом. С российской стороны акцентирована важность конкретных шагов, направленных на решение ключевой задачи Дискуссий – обеспечения прочной безопасности Абхазии и Южной Осетии. В практическом плане речь должна идти о предоставлении со стороны Тбилиси гарантий неприменения силы против Сухума и Цхинвала, оформленных в виде соответствующего юридически обязывающего соглашения. Дальнейшей стабилизации ситуации в регионе могло бы способствовать подтверждение в рамках МДЗ «примиренческих» заявлений грузинских властей в отношении РА и РЮО с их переводом в практическую плоскость.

Целесообразность скорейшего принятия указанных мер продиктована сохраняющимися рисками восстановления военной силой контроля со стороны Тбилиси над бывшими регионами, а также продолжающимся сближением Грузии с НАТО, о чем свидетельствует плотное взаимодействие грузинской стороны с альянсом, включая регулярное участие в военно-тренировочных мероприятиях Североатлантического блока.

Участники Дискуссий констатировали относительное спокойствие «на земле». Этому в немалой степени содействует надежное функционирование созданных под эгидой МДЗ диалоговых каналов, включая «горячие линии» связи, а также Механизм по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) на грузино-югоосетинской границе в н. п. Эргнет. Безопасность в регионе могло бы заметно укрепить скорейшее возобновление работы МПРИ на грузино-абхазской границе в н. п. Гал, а также запуск делимитации государственных границ Грузии с Абхазией и Южной Осетией с их последующей демаркацией.

Работу на гуманитарном треке МДЗ по-прежнему серьезно затрудняет ежегодно инициируемая Грузией крайне политизированная резолюция Генеральной Ассамблеи ООН по внутренне перемещенным лицам и беженцам. Ее очередная редакция была принята буквально за несколько дней до открытия июньского раунда. Попытки грузинской стороны навязать параллельное обсуждение указанной проблематики на других, кроме формата Дискуссий, международных площадках, на которые официальные представители Сухума и Цхинвала лишены права доступа и, как следствие, возможности представить свою принципиальную позицию на этот счет, будут и далее блокировать рассмотрение профильных тем в рамках МДЗ.

В условиях фактической потери Швейцарией декларируемого нейтрального статуса из-за присоединения к вводимым «коллективным Западом» санкционным режимам в отношении Москвы вопрос о переносе регулярных заседаний МДЗ из Женевы в другое, по-настоящему нейтральное и приемлемое для всех участников место сохраняет актуальность.

Достигнута договоренность о проведении очередного раунда в ноябре текущего года.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 27 июня 2025 21:13

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