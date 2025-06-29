ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ
Сухум. 29 июня 2025. Абхазия-Информ. Финалисты конкурса «Команда Абхазии» совместно с IT-школой StemLab запустили образовательный проект для молодёжи. Первый цикл семинаров посвящён искусственному интеллекту.
В рамках семинара разрабатываются демонстрационные материалы, направленные на сохранение культурного кода и формирование экопривычек.
Программа реализуется при поддержке российского движения «Народный фронт».
Участники знакомятся с практическим применением ИИ и цифровых сервисов.
По словам организаторов, проект призван вовлечь молодёжь в изучение новых технологий и развитие национальной идентичности.