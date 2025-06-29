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Абхазия Информ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ

Новости Воскресенье, 29 июня 2025 12:43
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ

Сухум. 29 июня 2025. Абхазия-Информ. Финалисты конкурса «Команда Абхазии» совместно с IT-школой StemLab запустили образовательный проект для молодёжи. Первый цикл семинаров посвящён искусственному интеллекту.

В рамках семинара разрабатываются демонстрационные материалы, направленные на сохранение культурного кода и формирование экопривычек.

Программа реализуется при поддержке российского движения «Народный фронт».

Участники знакомятся с практическим применением ИИ и цифровых сервисов.

По словам организаторов, проект призван вовлечь молодёжь в изучение новых технологий и развитие национальной идентичности.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Воскресенье, 29 июня 2025 12:47

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