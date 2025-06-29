В ПИЦУНДЕ ПРОШЛИ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Сухум. 29 июня 2025. Абхазия-Информ. МЧС Абхазии совместно со школьниками организовало первые тренировочные мероприятия по сбросу спасательного круга с беспилотника в Пицунде. В проекте задействованы учащиеся пяти школ Гагрского района.
Участников обучали управлению БпЛА и отработке задач по спасению. Цель – показать гражданское применение дронов.
Организатор проекта, финалист конкурса «Команда Абхазии» Демид Хагба подчеркнул, что такие технологии могут быть полезны в мирных целях и планирует развивать направление в республике.