ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА С МОЛОДЕЖЬЮ РОССИИ И АБХАЗИИ

Сухум. 29 июня 2025. Абхазия-Информ . Во время видеоконференции по случаю открытия молодежных комплексов в регионах России президент Владимир Путин отметил важность активных связей между молодежью России и Абхазии.

Поводом стало обращение участницы арт-кластера «Таврида» Маргариты Герзмава из Абхазии, которая рассказала о завершении арт-школы «Маршруты Абхазии». В ней приняли участие представители республики.

«Мне кажется, было бы здорово, если бы проговорили с руководством республики по поводу того, чтобы расширить эти контакты», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что важно создавать условия, чтобы такие связи приносили пользу молодым людям и укрепляли отношения между странами. Президент назвал это направление ключевым для будущего как самой Абхазии, так и российско-абхазских отношений.

Путин акцентировал внимание на том, что было бы целесообразно обсудить с руководством Абхазии инициативы по увеличению молодежных обменов. Он подчеркнул, что необходимо создавать условия для активных и полезных контактов, которые будут укреплять связи между Россией и Абхазией, а также приносить пользу молодым людям в регионе.

Президент также напомнил о том, что значительная часть жителей Абхазии имеют гражданство Российской Федерации. Он назвал развитие молодежных связей крайне важным направлением для будущего обоюдных отношений между двумя странами.