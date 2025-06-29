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Абхазия Информ

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА С МОЛОДЕЖЬЮ РОССИИ И АБХАЗИИ

Новости Воскресенье, 29 июня 2025 12:59
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ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА С МОЛОДЕЖЬЮ РОССИИ И АБХАЗИИ

Сухум. 29 июня 2025. Абхазия-Информ. Во время видеоконференции по случаю открытия молодежных комплексов в регионах России президент Владимир Путин отметил важность активных связей между молодежью России и Абхазии.

Поводом стало обращение участницы арт-кластера «Таврида» Маргариты Герзмава из Абхазии, которая рассказала о завершении арт-школы «Маршруты Абхазии». В ней приняли участие представители республики.

«Мне кажется, было бы здорово, если бы проговорили с руководством республики по поводу того, чтобы расширить эти контакты», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что важно создавать условия, чтобы такие связи приносили пользу молодым людям и укрепляли отношения между странами. Президент назвал это направление ключевым для будущего как самой Абхазии, так и российско-абхазских отношений.

Путин акцентировал внимание на том, что было бы целесообразно обсудить с руководством Абхазии инициативы по увеличению молодежных обменов. Он подчеркнул, что необходимо создавать условия для активных и полезных контактов, которые будут укреплять связи между Россией и Абхазией, а также приносить пользу молодым людям в регионе.

Президент также напомнил о том, что значительная часть жителей Абхазии имеют гражданство Российской Федерации. Он назвал развитие молодежных связей крайне важным направлением для будущего обоюдных отношений между двумя странами.

 

Прочитано 10 раз Последнее изменение Воскресенье, 29 июня 2025 13:11

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