МИНИСТР ТУРИЗМА ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕПУТАТАМИ И ЭКСКУРСОВОДАМИ
Сухум. 30 июня 2025. Абхазия-Информ. В Сухуме прошла рабочая встреча министра туризма Республики Абхазия Астамура Логуа с депутатами Парламента и представителями профсоюза экскурсоводов. Участники обсудили ключевые вопросы развития туристической сферы.
Была отмечена необходимость в поддержании порядка и чистоты на основных туристических объектах, включая приграничную зону реки Псоу, Гагрипшскую колоннаду, парк принца Ольденбургского, Голубое озеро и озеро Рица. Также рассматривались вопросы благоустройства смотровых площадок по маршрутам следования экскурсионных групп.
Была затронута работа обслуживающего персонала на объектах и соблюдение этических норм поведения в туристической сфере.
Особое внимание министр уделил необходимости активного продвижения восточных маршрутов среди туристов. В этой связи он обратился к представителям профсоюза экскурсоводов с призывом проявить инициативу в разработке и реализации проектов по развитию данного направления.
Важной темой встречи стала борьба с нелегальными экскурсионными группами и противодействие такой деятельности
Кроме того, Астамур Логуа и депутаты обсудили необходимые поправки к закону о туризме, Министерство получило поддержку парламентариев в ряде инициатив.
Подобные встречи важны для выработки согласованных решений, которые помогут сделать отдых туристов комфортнее, а работу гидов – прозрачнее.