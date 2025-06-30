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Абхазия Информ

МИНИСТР ТУРИЗМА ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕПУТАТАМИ И ЭКСКУРСОВОДАМИ

Новости Понедельник, 30 июня 2025 15:45
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МИНИСТР ТУРИЗМА ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕПУТАТАМИ И ЭКСКУРСОВОДАМИ

Сухум. 30 июня 2025. Абхазия-Информ. В Сухуме прошла рабочая встреча министра туризма Республики Абхазия Астамура Логуа с депутатами Парламента и представителями профсоюза экскурсоводов. Участники обсудили ключевые вопросы развития туристической сферы.

Была отмечена необходимость в поддержании порядка и чистоты на основных туристических объектах, включая приграничную зону реки Псоу, Гагрипшскую колоннаду, парк принца Ольденбургского, Голубое озеро и озеро Рица. Также рассматривались вопросы благоустройства смотровых площадок по маршрутам следования экскурсионных групп.

Была затронута работа обслуживающего персонала на объектах и соблюдение этических норм поведения в туристической сфере.

Особое внимание министр уделил необходимости активного продвижения восточных маршрутов среди туристов. В этой связи он обратился к представителям профсоюза экскурсоводов с призывом проявить инициативу в разработке и реализации проектов по развитию данного направления.

Важной темой встречи стала борьба с нелегальными экскурсионными группами и противодействие такой деятельности

Кроме того, Астамур Логуа и депутаты обсудили необходимые поправки к закону о туризме, Министерство получило поддержку парламентариев в ряде инициатив.

Подобные встречи важны для выработки согласованных решений, которые помогут сделать отдых туристов комфортнее, а работу гидов – прозрачнее.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 30 июня 2025 15:57

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