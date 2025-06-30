В ОРЕНБУРГЕ МОЛОДЁЖНЫЙ ФОРУМ «ЕВРАЗИЯ GLOBAL»

Сухум. 30 июня 2025. Абхазия-Информ . В Оренбурге завершился 10-й Международный молодёжный форум «Евразия Global». В День молодёжи на праздничном концерте на главной площади города форум был торжественно закрыт.

Прошедшие дни были наполнены яркими эмоциями. Участники форума познакомились друг с другом и установили связи, которые будут приносить свои плоды в ближайшее время. Также молодёжь познакомилась с Оренбуржьем, его достопримечательностями и колоритом.

Они побывали в заповеднике «Оренбургский», на производстве «Оренбургских пуховниц», в музее «Эрмитаж-Евразия» с уникальной Яшмовой комнатой. Участники форума стали зрителями концерта Оренбургского государственного академического русского народного хора, а также смогли присоединиться к иммерсивному концерту-перформансу «Музыка в степи».

Но самое главное – участники проделали большую работу, внесли свои предложения и разработали проекты для установления многополярного мира. Деловая программа была разделена на два трека: обсуждение перспектив развития Международных клубов дружбы Дирекции Всемирного фестиваля молодёжи и работа над адаптацией иностранцев в России. По итогам был собран каталог успешных практик МКД от регионов, а также предложения сервисов и решения по актуальным задачам, с которыми сталкивается иностранная молодёжь после переезда.

В форуме принимали участие 300 молодых людей из 54 стран мира, включая 8 представителей из Республики Абхазия.