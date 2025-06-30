ВОСЕМЬ АВТОМОБИЛЕЙ ПОСТАВЛЕНЫ НА ШТРАФСТОЯНКУ В ОЧАМЧЫРСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 30 июня 2025. Абхазия-Информ . В воскресенье, около 14 часов в районе села Кындыг автолюбители устроили уличные гонки, при этом, перекрыв центральную трассу Псоу-Ингур и заполнив обе полосы дороги. Грубо нарушая ПДД, создавая опасность для других участников дорожного движения, гонщики неоднократно провоцировали ДТП, состязаясь в обгоне, развивая недопустимую для данного участка трассы скорость.

Горе-водителей задержали сотрудники Госавтоинспекции Очамрырского РОВД.

Как оказалось, все участники инцидента отправлялись на школьный выпускной бал, который проходит в одном из районов страны. В машинах, помимо самих водителей, находились подростки, их друзья и родные, женщины и дети.

У двоих из них не было прав на управления транспортным средством, у пятерых водительское удостоверение изъято. Все нарушители понесут административную ответственность, на них уже составлены протоколы. Автомобильные средства в количестве семи единиц изъяты и отправлены на штрафстоянку.

МВД напоминает о недопустимости подобного поведения со стороны водителей. Такие действия ставят под угрозу жизнь и здоровье законопослушных граждан, являющихся участниками дорожного движения. На все подобные правонарушения сотрудники милиции будут реагировать оперативно, привлекая всех нарушителей к ответственности.