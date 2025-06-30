ТИМУР АГРБА ПОСЕТИЛ ОТКРЫТИЕ «ШКОЛЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА»

Сухум. 30 июня 2025. Абхазия-Информ . В Сухуме начал работу четвертый сезон Школы педагогического мастерства. Перед тем, как учителя разошлись по секциям, прошло торжественное открытие, на котором присутствовали гости – глава Администрации Сухума Тимур Агрба, министр просвещения Хана Гунба, а также делегация из Нижнего Новгорода.

Глава столичной администрации пожелал собравшимся плодотворной работы.

«Я рад приветствовать вас всех на открытии четвертого сезона Школы педагогического мастерства. Для нас этот сезон особенно важен, потому что к нам обменяться опытом приехали наши дорогие друзья из Нижнего Новгорода. Ваше присутствие здесь – это ещё один яркий факт того, что отношения между нашими городами-побратимами динамично развиваются, в том числе и в сфере образования. Дорогие наши педагоги, ваша миссия одна из самых важных на земле. От вас зависит наше будущее, будущее наших детей, будущее наших городов и будущее нашей страны. Спасибо вам за ваш труд и желаю всем плодотворной работы», – сказал Тимур Агрба.

Замглавы Администрации Сухума Астамур Ашуба отметил, что в современном мире, который стремительно меняется, предъявляется всё более высокие требования к педагогу.

«Необходимо не только обладать глубокими знаниями своего предмета, но уметь находить подход к каждому ученику, вдохновлять, мотивировать и развивать творческое мышление и критическое восприятие. Именно поэтому 4-ый сезон подряд Школа педагогического мастерства открывает свои двери для молодых и уже более опытных педагогов», – сказал Астамур Ашуба.

Школа педагогического мастерства проводится с 2022 года. Инициирована Управлением образования в рамках сотрудничества с городом-побратимом Тамбовом.

Ежегодно учителя высшей категории из российских городов делятся со своими абхазскими коллегами опытом в сфере образования, знакомят с современными подходами, технологиями обучения, воспитания и управления образовательными организациями. В этом году в качестве спикеров специалисты из другого города-побратима – Нижнего Новгорода.

Школа педагогического мастерства ежегодно собирает на повышение квалификации около 200 молодых учителей сухумских школ. Помимо основных направлений в рамках Школы в этом году впервые пройдут секции для психологов, дефектологов и логопедов.

Работа Школы педагогического мастерства продлится неделю, за это время пройдут десятки лекций и мастер-классов.

Об этом сообщает сайт столицы.