 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЮБИЛЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ В ПИЦУНДЕ

Новости Понедельник, 30 июня 2025 17:56
Оцените материал
(0 голосов)
ЮБИЛЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ В ПИЦУНДЕ

Сухум. 30 июня 2025. Абхазия-Информ. В честь 50-летия Государственного Пицундского концертного зала состоится седьмой фестиваль GRAND OPERA GALA. Семь лет подряд это событие объединяет музыкантов оперной сцены России и Абхазии, а в этом году гостей ждёт ещё более масштабное путешествие по вехам музыкальной истории – четыре концерта, посвящённых шедеврам разных эпох.

В программе:

Виртуозные выступления солистов Ростовского симфонического оркестра и Камерного хора «Лик».

Сольные концерты от Екатерины Мечетиной, Зарины Абаевой, Саида Гобечия, Луки Гаделия и других.

Бриллианты мировой классики – от барокко до романтизма. Погрузитесь в мир высокого искусства, где каждый вечер – незабываемое путешествие в мир музыки.

Билеты – в кассе зала или на сайте ticketme.biz

Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Понедельник, 30 июня 2025 18:00

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ТИМУР АГРБА ПОСЕТИЛ ОТКРЫТИЕ «ШКОЛЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА»
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.