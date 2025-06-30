ЮБИЛЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ В ПИЦУНДЕ

Сухум. 30 июня 2025. Абхазия-Информ . В честь 50-летия Государственного Пицундского концертного зала состоится седьмой фестиваль GRAND OPERA GALA. Семь лет подряд это событие объединяет музыкантов оперной сцены России и Абхазии, а в этом году гостей ждёт ещё более масштабное путешествие по вехам музыкальной истории – четыре концерта, посвящённых шедеврам разных эпох.

В программе:

Виртуозные выступления солистов Ростовского симфонического оркестра и Камерного хора «Лик».

Сольные концерты от Екатерины Мечетиной, Зарины Абаевой, Саида Гобечия, Луки Гаделия и других.

Бриллианты мировой классики – от барокко до романтизма. Погрузитесь в мир высокого искусства, где каждый вечер – незабываемое путешествие в мир музыки.

Билеты – в кассе зала или на сайте ticketme.biz

Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.