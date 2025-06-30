СОЗДАНА МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ АБХАЗИИ

Сухум. 30 июня 2025. Абхазия-Информ . Во исполнение поручения президента премьер-министр Владимир Делба подписал распоряжение о создании Межведомственной комиссии по проведению контроля за исполнением решений Кабинета Министров Республики Абхазия о согласовании распоряжений глав местных органов государственного управления по предоставлению земельных участков.

Председателем Межведомственной комиссии назначен начальник Государственного управления Республики Абхазия по землепользованию и кадастру Адамыр Ахуба.

Комиссии поручено провести контрольные мероприятия на предмет соблюдения условий и предоставления земельных участков, предусмотренных решениями Кабинета Министров о согласовании распоряжений глав местных органов государственного управления по предоставлению земельных участков за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2023 года.

В срок до 22 сентября 2025 года Комиссия должна ​ представить в Кабинет Министров подробный отчёт о результатах проведённой работы, в том числе сведения о текущем характере использования каждого предоставленного земельного участка в разбивке по землепользователям (землевладельцам).

Об этом сообщает пресс-служба главы правительства.