 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СОЗДАНА МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ АБХАЗИИ

Новости Понедельник, 30 июня 2025 19:49
Оцените материал
(0 голосов)
СОЗДАНА МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ АБХАЗИИ

Сухум. 30 июня 2025. Абхазия-Информ. Во исполнение поручения президента премьер-министр Владимир Делба подписал распоряжение о создании Межведомственной комиссии по проведению контроля за исполнением решений Кабинета Министров Республики Абхазия о согласовании распоряжений глав местных органов государственного управления по предоставлению земельных участков.

Председателем Межведомственной комиссии назначен начальник Государственного управления Республики Абхазия по землепользованию и кадастру Адамыр Ахуба.

Комиссии поручено провести контрольные мероприятия на предмет соблюдения условий и предоставления земельных участков, предусмотренных решениями Кабинета Министров о согласовании распоряжений глав местных органов государственного управления по предоставлению земельных участков за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2023 года.

В срок до 22 сентября 2025 года Комиссия должна ​ представить в Кабинет Министров подробный отчёт о результатах проведённой работы, в том числе сведения о текущем характере использования каждого предоставленного земельного участка в разбивке по землепользователям (землевладельцам).

Об этом сообщает пресс-служба главы правительства.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 30 июня 2025 19:58

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЮБИЛЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ В ПИЦУНДЕ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.