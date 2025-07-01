ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОРУЧИЛ ЗАКУПАТЬ ДЕШЕВУЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В РФ
Сухум. 1 июля 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба отдал распоряжение начать с августа закупку электроэнергии в Российской Федерации для покрытия дефицита. Он подчеркнул, что благодаря закупкам в ночное время и по выходным, указанные тарифы будут в два раза ниже, чем в ноябре и декабре. Об этом сообщает ТАСС.
Гунба отметил, что из-за нехватки электроэнергии в прошлом зимнем сезоне Абхазия была вынуждена потратить значительные средства – сотни миллионов рублей – на покупку дополнительной энергии. Также президент выразил благодарность России за возможность укрепления экономических связей между странами.
Ранее президент России Владимир Путин заверил, что страна окажет помощь Абхазии в виде гуманитарных поставок электроэнергии.
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