ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОРУЧИЛ ЗАКУПАТЬ ДЕШЕВУЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В РФ

Сухум. 1 июля 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба отдал распоряжение начать с августа закупку электроэнергии в Российской Федерации для покрытия дефицита. Он подчеркнул, что благодаря закупкам в ночное время и по выходным, указанные тарифы будут в два раза ниже, чем в ноябре и декабре. Об этом сообщает ТАСС.