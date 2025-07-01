НОВЫЙ АФОН СТАЛ САМЫМ ПОПУЛЯРНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ АБХАЗИИ

Сухум. 1 июля 2025. Абхазия-Информ . По данным социологических исследований, Новый Афон занимает первое место в списке наиболее посещаемых исторических мест Абхазии. Опрос «Семь чудес Абхазии: оценка исторических памятников» выявил, какие именно достопримечательности этого региона пользуются наибольшей популярностью у туристов.

Исторические объекты занимают вторую строчку в рейтинге значимости для туристов, уступая лишь природным красотам. Аналитики подчеркнули: российские туристы отдают предпочтение Абхазии из-за ее природы, богатого исторического наследия, уникальной кухни, удобной транспортной инфраструктуры и гостеприимных местных жителей.

«Пляжный отдых здесь, скорее, сопутствующий фактор», – отметили аналитики.

Ранее АБН24 сообщало, что для посещения Абхазии в 2025 году россиянам не нужна виза, что значительно упрощает поездку. Достаточно иметь при себе российский паспорт. Однако в пик сезона на границе возможны большие очереди, поэтому рекомендуется проходить ее рано утром.