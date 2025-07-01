ЗУРАБ БАГАПШ ИЗБРАН В СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

Сухум. 1 июля 2025. Абхазия-Информ . В Общественной палате состоялось пленарное заседание, на котором, согласно Закону Республики Абхазия «Об Общественной палате Республики Абхазия», процедурой конкурсного отбора на замещение вакантного места путем тайного рейтингового голосования в состав Общественной палаты VI созыва был избран Зураб Багапш, представленный РОО «Новый курс».

На участие в конкурсном отборе для избрания в состав Общественной палаты было подано три ходатайства: РПП «Единая Абхазия», РОО «Новый курс», ОО «САДЗЫ».

Проведение выборов в состав Общественной палаты на замещение вакантного места было обусловлено назначением члена Общественной палаты Астамура Логуа министром туризма Республики Абхазия.