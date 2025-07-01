ОЛЕГ БАРЦИЦ ПОЗДРАВИЛ СЕМЁНА ГРИГОРЬЕВА С ЮБИЛЕЕМ

Сухум. 1 июля 2025. Абхазия-Информ . Министр иностранных дел Республики Абхазия Олег Барциц поздравил Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Таджикистан Семёна Григорьева с юбилеем. В поздравлении, в частности, отмечается:

«Ваш высокий профессионализм и богатый опыт стали существенным вкладом для установления и развития стратегического союзничества между нашими странами. За годы вашей плодотворной работы на посту первого Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Абхазии Вы проявили себя как тонкий стратег и мудрый дипломат.

Особенно ценим Ваш личный вклад в развитие абхазо-российских отношений. Именно в период Вашей работы были заложены прочные основы нашего сотрудничества во всех сферах и подписаны два основополагающих межгосударственных договора. В Абхазии помнят и уважают Вашу принципиальную позицию в поддержке независимости нашей республики и права абхазского народа на самоопределение.

В этот знаменательный день желаю Вам, дорогой Семён Вячеславович, крепкого здоровья, бодрости духа, семейного благополучия и новых успехов!»