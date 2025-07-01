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Абхазия Информ

ИЗЪЯТЫ НАРКОСОДЕРЖАЩИЕ РАСТЕНИЯ В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Новости Вторник, 01 июля 2025 18:10
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ИЗЪЯТЫ НАРКОСОДЕРЖАЩИЕ РАСТЕНИЯ В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 1 июля 2025. Абхазия-Информ. Житель Галского района Бутбая Лавренти Карлоевич задержан в результате реализации оперативной информации сотрудниками уголовного розыска райотдела в с. Лада Баргяп Галского района.

В результате обследование приусадебного участка, принадлежащего вышеназванному гражданину, сотрудниками милиции обнаружены и изъяты корни запрещенных к возделыванию растений Конопли и Мака, которые согласно экспертной справке, являются наркосодержащими.

Следственным подразделением Галского РОВД в отношении Лавренти Бутбая по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 228 УК РА возбуждено уголовное дело.

Решением суда Галского района подозреваемый на время предварительного расследования заключен под стражу.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Вторник, 01 июля 2025 18:13

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