ИЗЪЯТЫ НАРКОСОДЕРЖАЩИЕ РАСТЕНИЯ В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ
Сухум. 1 июля 2025. Абхазия-Информ. Житель Галского района Бутбая Лавренти Карлоевич задержан в результате реализации оперативной информации сотрудниками уголовного розыска райотдела в с. Лада Баргяп Галского района.
В результате обследование приусадебного участка, принадлежащего вышеназванному гражданину, сотрудниками милиции обнаружены и изъяты корни запрещенных к возделыванию растений Конопли и Мака, которые согласно экспертной справке, являются наркосодержащими.
Следственным подразделением Галского РОВД в отношении Лавренти Бутбая по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 228 УК РА возбуждено уголовное дело.
Решением суда Галского района подозреваемый на время предварительного расследования заключен под стражу.
Об этом сообщает сайт МВД.