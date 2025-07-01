НА ТАМОЖЕННОМ ПОСТУ «ПСОУ» ИЗЪЯЛ МЕТАДОН

Сухум. 1 июля 2025. Абхазия-Информ . В ходе реализации оперативной информации сотрудники ОБК и ТП т/п «Псоу» ГТК РА совместно с сотрудниками УКОН МВД РА в зоне таможенного контроля и режима грузового транспорта по направлению «Импорт» задержали гражданина Республики Абхазия Ашуба С. Д., 2003 года рождения, зарегистрированного по адресу г. Сухум.

В ходе личного досмотра у него был изъят заизолированный сверток, внутри которого находилось светлое порошкообразное вещество.

Ашуба С.Д. пояснил, что в данном свертке находится наркотическое вещество «Метадон», которое он приобрел в Адлерском районе города Сочи Российской Федерации методом закладки и ввез на территорию Республики Абхазия.

Согласно справке эксперта ЭКЦ МВД Абхазии изъятое в ходе личного досмотра у гражданина Ашуба С.Д. является наркотическим средством «Метадон» общей массой 0,407 грамм.

Гражданин Ашуба С.Д. задержан и водворен в ИВС МВД.