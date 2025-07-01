КОНТРАБАНДУ ИЗЪЯЛИ В ГАЛЕ

Сухум. 1 июля 2025. Абхазия-Информ. Сотрудники ОБК и ТП т/у «Гал» в ходе проведения профилактических мероприятий в городе Гал по ул. Конфедератов, подвергли осмотру торговый объект «Гиорги», где обнаружили 242 единицы различного рода хозтоваров без каких-либо документов, свидетельствующих о прохождении ими процедуры таможенного оформления.