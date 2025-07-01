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Абхазия Информ

КОНТРАБАНДУ ИЗЪЯЛИ В ГАЛЕ

Новости Вторник, 01 июля 2025 18:16
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КОНТРАБАНДУ ИЗЪЯЛИ В ГАЛЕ

Сухум. 1 июля 2025. Абхазия-Информ. Сотрудники ОБК и ТП т/у «Гал» в ходе проведения профилактических мероприятий в городе Гал по ул. Конфедератов, подвергли осмотру торговый объект «Гиорги», где обнаружили 242 единицы различного рода хозтоваров без каких-либо документов, свидетельствующих о прохождении ими процедуры таможенного оформления.

Материалы по данному административному правонарушению направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК Республики Абхазия.

По данному правонарушению вынесено постановление о замене изъятия на залог.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Вторник, 01 июля 2025 18:25

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