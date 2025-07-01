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Абхазия Информ

ПЛАН ЗА ИЮНЬ ВЫПОЛНЕН ГТК НА 102%

Новости Вторник, 01 июля 2025 18:26
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ПЛАН ЗА ИЮНЬ ВЫПОЛНЕН ГТК НА 102%

Сухум. 1 июля 2025. Абхазия-Информ. В июне текущего года таможенные органы Республики Абхазия начислили рекордную сумму таможенных платежей. План на июнь по начислению таможенных платежей планировался в 426,8 млн рублей. Это самый высокий плановый показатель в этом году. По состоянию на 1 июля сумма начисления таможенных платежей составила 436,6 млн руб., таким образом заданный на июнь месяц контрольный показатель был выполнен на 102%.

В сравнении с результатами за июнь прошлого года в июне текущего года таможенные органы начислили на 46 млн рублей больше.

Такие результаты достигнуты впервые за всю историю работы таможенных органов.

Понимая сложность и важность задачи, поставленной перед таможенными органами на июнь, все таможенные посты работали в усиленном режиме, что привело к такому успешному результату.

Также подведены предварительные итоги за первое полугодие текущего года.

По состоянию на 1 июля, таможенными органами за два квартала начислено 2 млрд 130,3 млн руб., контрольный показатель за данный период выполнен на 100%. Если сравнивать с результатами за аналогичный период 2024 года, то в текущем периоде таможенные органы начислили на 206,0 млн рублей больше.

Достижению таких результатов способствовало как усиление таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Республики Абхазия, так и увеличение ставок ввозной таможенной пошлины, вступившие в силу с начала текущего года.

Применение новых увеличенных ставок таможенной пошлины с середины февраля текущего года на два месяца было приостановлено, но несмотря на это удалось выполнить поставленную на первое полугодие задачу по исполнению плановых показателей.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 01 июля 2025 18:33

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