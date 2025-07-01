В КМ ОБСУДИЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГМС

Начальник МС подчеркнул, что благодаря присутствию службы в непосредственной близости к пункту пропуска на пешеходном участке государственной границы Республики Абхазия с Российской Федерацией, удаётся принимать меры по усилению миграционного контроля.

«Службой осуществляется учёт иностранных граждан, въезжающих и выезжающих с территории нашей страны – речь идёт о гражданах тех стран, с которыми у Абхазии визовый режим, – путём сканирования паспортов с автоматической загрузкой сведений в программный продукт, используемый органами миграционного контроля. Это позволяет обладать информацией о дате въезда и выезда иностранных лиц, об их количестве и отслеживать сроки пребывания. Следует отметить, что данная работа не могла быть реализована без содействия Службы государственной безопасности, в частности, Погрануправления СГБ Абхазии. Следствием чего собираемость административных платежей с 62 млн рублей в 2022 году выросла до 193 миллионов рублей в 2024 году», – сказал Саид Цвинария.

Благодаря мерам, принятым ГМС, плановые показатели по администрируемым службой платежам за 6 месяцев 2025 года выполнены на 117,2%. При плане в размере 89,2 млн рублей в бюджет перечислено 104,5 млн рублей. Перевыполнение плановых значений удалось достигнуть благодаря значительному росту показателей во втором квартале 2025 года.

Саид Цвинария отметил, что позитивная динамика связана с реализацией мероприятий, направленных на усиление миграционного контроля. Если по итогам 2024 года было составлено 212 административных протоколов, то за 6 месяцев составлено 270, 163 из которых – в мае и июне 2025 года.

Владимир Делба поручил принять дополнительные меры по повышению эффективности деятельности через совершенствование системы миграционного учета за иностранными гражданами и мер по предупреждению и пресечению незаконной миграции.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.