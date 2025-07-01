 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июль 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В КМ ОБСУДИЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГМС

Новости Вторник, 01 июля 2025 18:33
Оцените материал
(0 голосов)
В КМ ОБСУДИЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГМС

Сухум. 1 июля 2025. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба провел рабочую встречу с начальником Государственной миграционной службы Саидом Цвинария, на которой обсудили деятельность ведомства.

Начальник МС подчеркнул, что благодаря присутствию службы в непосредственной близости к пункту пропуска на пешеходном участке государственной границы Республики Абхазия с Российской Федерацией, удаётся принимать меры по усилению миграционного контроля.

«Службой осуществляется учёт иностранных граждан, въезжающих и выезжающих с территории нашей страны – речь идёт о гражданах тех стран, с которыми у Абхазии визовый режим, – путём сканирования паспортов с автоматической загрузкой сведений в программный продукт, используемый органами миграционного контроля. Это позволяет обладать информацией о дате въезда и выезда иностранных лиц, об их количестве и отслеживать сроки пребывания. Следует отметить, что данная работа не могла быть реализована без содействия Службы государственной безопасности, в частности, Погрануправления СГБ Абхазии. Следствием чего собираемость административных платежей с 62 млн рублей в 2022 году выросла до 193 миллионов рублей в 2024 году», – сказал Саид Цвинария.

Благодаря мерам, принятым ГМС, плановые показатели по администрируемым службой платежам за 6 месяцев 2025 года выполнены на 117,2%. При плане в размере 89,2 млн рублей в бюджет перечислено 104,5 млн рублей. Перевыполнение плановых значений удалось достигнуть благодаря значительному росту показателей во втором квартале 2025 года.

Саид Цвинария отметил, что позитивная динамика связана с реализацией мероприятий, направленных на усиление миграционного контроля. Если по итогам 2024 года было составлено 212 административных протоколов, то за 6 месяцев составлено 270, 163 из которых – в мае и июне 2025 года.

Владимир Делба поручил принять дополнительные меры по повышению эффективности деятельности через совершенствование системы миграционного учета за иностранными гражданами и мер по предупреждению и пресечению незаконной миграции.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 01 июля 2025 18:40

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПЛАН ЗА ИЮНЬ ВЫПОЛНЕН ГТК НА 102% БАДРА ГУНБА ВСТРЕТИЛСЯ С ФИНАЛИСТАМИ И ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА «КОМАНДА АБХАЗИИ» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.