БАДРА ГУНБА ВСТРЕТИЛСЯ С ФИНАЛИСТАМИ И ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА «КОМАНДА АБХАЗИИ»

Сухум. 1 июля 2025. Абхазия-Информ . Президент Абхазии Бадра Гунба провел встречу с финалистами и победителями конкурса управленцев «Команда Абхазии». Участники проекта, названные главой государства кадровым резервом страны, представили промежуточные итоги своей работы и обсудили с президентом конкретные проектные инициативы.

«Сегодняшнее событие для меня чрезвычайно значимо – я вновь встречаюсь с «Командой Абхазии». Эта команда служит для меня ориентиром, это те люди, от которых мы ждем улучшения качества управления в государстве», – подчеркнул Бадра Гунба в начале встречи.

Президент отдельно поблагодарил российских партнеров, чья поддержка сделала возможной реализацию образовательной программы «Команда Абхазии» на базе Мастерской управления «Сенеж» (АНО «Россия – страна возможностей»).

В ходе диалога особое внимание было уделено нескольким перспективным проектам:

«Формирование комфортной и безопасной городской среды»: проект направлен на внедрение новых стандартов качества жизни. Команда предложила конкретные шаги для Сухума: обеспечение бесплатного Wi-Fi на набережной, строительство спасательных вышек и пандусов для маломобильных граждан на побережье, а также создание уникальной туристической локации – «улицы апельсиновых деревьев».

«Абхазский рубеж»: инициатива по созданию аналога российских «Гонок героев» – командной полосы препятствий в горно-лесистой местности. Цель проекта – развитие спорта, командного духа, патриотизма и укрепление международного партнерства. Президент отметил перспективность проекта для сплочения молодежи Абхазии и России.

«Свет культуры в каждом штрихе»: проект включает создание муралов с национальной тематикой, внедрение в школах предмета «Апсуара» (основы абхазской этики и культуры), проведение культурных мероприятий и работу с молодежью по сохранению традиций. Президент подчеркнул недопустимость пренебрежительного отношения к уникальным ценностям абхазского народа, значимым для мировой культуры.

Бадра Гунба поддержал представленные проекты, подчеркнув важность их практической реализации. Он также одобрил инициативу финалистов о проведении в конце 2025 года на территории Абхазии международной научно-практической конференции «Абхазия и мир: возрождение международного центра курортологии, реабилитации и восстановительной медицины». Такое мероприятие позволит участникам лично оценить рекреационный потенциал республики.

В завершение встречи президент выступил с инициативой создания общественного движения «Команда Абхазии».

«Движение будет работать в единой среде, с едиными подходами, с единым видением развития нашего государства. Если вы не против, считаю этот путь наиболее приемлемым», – заявил Бадра Гунба.

Это решение направлено на консолидацию усилий управленческого резерва для достижения общих целей развития страны.

Президент еще раз отметил высокую значимость проектов, предложенных участниками конкурса «Команда Абхазии», и выразил уверенность в их вкладе в будущее республики.