 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июль 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В СУХУМЕ СТАРТУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАСКЕТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР «КУБОК ПАМЯТИ С.В. БАГАПШ»

Новости Вторник, 01 июля 2025 18:44
Оцените материал
(0 голосов)
В СУХУМЕ СТАРТУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАСКЕТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР «КУБОК ПАМЯТИ С.В. БАГАПШ»

Сухум. 1 июля 2025. Абхазия-Информ. Со 2 по 6 июля Республиканская детско-юношеская спортивная школа игр (г. Сухум) станет центром баскетбольных баталий. Здесь пройдет Международный турнир по баскетболу среди мужских команд «Кубок памяти С.В. Багапш».

Турнир откроется 2 июля, в 10:00 состоится возложение цветов к мемориалу Сергея Васильевича Багапш в селе Джгерда. Торжественная церемония открытия соревнований запланирована на 14:00.

За право обладания Кубком памяти поборются 10 сильных команд из Южной Осетии, Владикавказа, Черкесска, Славянска-на-Кубани (Краснодарский край), города Шахты (Ростовская область), Волгодонска (Ростовская область), Волгограда, Сухума, а также команды «Росатом» и «Апсны».

Главным судьей соревнований назначен Александр Банников (Краснодар).

Организаторами Международного турнира выступают Государственный комитет по делам молодежи и спорта и Федерация баскетбола Абхазии при поддержке сотовой компании «Амобайл».

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 01 июля 2025 18:45

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « БАДРА ГУНБА ВСТРЕТИЛСЯ С ФИНАЛИСТАМИ И ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА «КОМАНДА АБХАЗИИ» ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СГБ ПОРУЧИЛ УСИЛИТЬ ОХРАНУ ГОСГРАНИЦЫ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.