В СУХУМЕ СТАРТУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАСКЕТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР «КУБОК ПАМЯТИ С.В. БАГАПШ»

Сухум. 1 июля 2025. Абхазия-Информ . Со 2 по 6 июля Республиканская детско-юношеская спортивная школа игр (г. Сухум) станет центром баскетбольных баталий. Здесь пройдет Международный турнир по баскетболу среди мужских команд «Кубок памяти С.В. Багапш».

Турнир откроется 2 июля, в 10:00 состоится возложение цветов к мемориалу Сергея Васильевича Багапш в селе Джгерда. Торжественная церемония открытия соревнований запланирована на 14:00.

За право обладания Кубком памяти поборются 10 сильных команд из Южной Осетии, Владикавказа, Черкесска, Славянска-на-Кубани (Краснодарский край), города Шахты (Ростовская область), Волгодонска (Ростовская область), Волгограда, Сухума, а также команды «Росатом» и «Апсны».

Главным судьей соревнований назначен Александр Банников (Краснодар).

Организаторами Международного турнира выступают Государственный комитет по делам молодежи и спорта и Федерация баскетбола Абхазии при поддержке сотовой компании «Амобайл».