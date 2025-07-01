ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СГБ ПОРУЧИЛ УСИЛИТЬ ОХРАНУ ГОСГРАНИЦЫ

Сухум. 1 июля 2025. Абхазия-Информ . В рамках обеспечения охраны государственной границы Республики Абхазия и осуществления контроля над соблюдением режима на удаленных и труднодоступных направлениях, состоялось выездное совещание с участием председателя СГБ Абхазии Д.С. Дбар, начальника Пограничного управления ФСБ России в РА С.В. Щедрина, и начальника Пограничного управления СГБ Р.Э. Латипова.

Выезд был осуществлен на КПП «Ингур», а также на пограничные заставы по государственной границе.

Были зачитаны доклады начальников погранзастав ПУ ФСБ России в Абхазии, относительно охраны государственной границы на стыковых направлениях и в целом на абхазо-грузинском участке государственной границы. Осуществлена проверка состояния инженерно-технических средств и сооружений при охране госграницы.

Д.С. Дбар были даны указания пограничным органам о необходимости усиления охраны границы в связи с участившимися фактами незаконных пересечений госграницы иностранными гражданами.

Проведен осмотр участка ответственности, результаты взаимодействия – подытожены.