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Абхазия Информ

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ ПРИ ВЫСАДКЕ ТАМЫШСКОГО ДЕСАНТА

Новости Среда, 02 июля 2025 15:16
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ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ ПРИ ВЫСАДКЕ ТАМЫШСКОГО ДЕСАНТА

Сухум. 2 июля 2025. Абхазия-Информ. Сегодня, 2 июля, исполнилось 32 года со дня высадки Тамышского военно-морского десанта. Президент Абхазии Бадра Гунба возложил цветы к Мемориалу Славы в селе Тамыш. В церемонии приняли участие вице-президент Беслан Бигвава, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, депутаты Парламента, члены правительства, представители общественности и жители села Тамыш.

Вице-президент, ветеран Отечественной войны народа Абхазии Беслан Бигвава, выступая на памятном мероприятии, назвал бойцов, участвовавших в высадке Тамышского десанта, легендарными.

«Это была не просто операция – она требовала невероятного мужества от наших бойцов. Многие ребята погибли, память о них останется в истории нашей страны навсегда», – сказал Беслан Бигвава.

Замминистра обороны Давид Бжания рассказал о ходе Тамышской операции и отметил ее значение в освобождении страны от грузинских войск.

«Накануне этой операции, начавшейся 2 июля 1993 года, грузинские войска под прикрытием огня артиллерии, а также орудий танков и БМП предприняли попытку прорвать оборону абхазских войск по всей линии фронта. Шли ожесточенные бои. Войска Восточного фронта, контратакуя противника, своими активными действиями обеспечивали высадку морского десанта. В операции были задействованы три полка Восточного фронта под общим руководством командующего Мираба Кишмария. Части и подразделения фронта, действуя одновременно на нескольких направлениях, в результате ожесточенных боев освободили ряд населенных пунктов, тем самым создав условия для высадки десанта. Десантники и воины Восточного фронта соединились, заблокировали трассу Очамчыра – Сухум на важном ее участке, воспрепятствовав тем самым переброске грузинских войск.

В течение семи дней воины абхазской армии контролировали стратегическую магистраль, сдерживая натиск восьми мотострелковых батальонов вооруженных сил Грузии, одной механизированной танковой бригады и артиллерийского дивизиона», – сказал Бжания.

В ходе операции были уничтожены десятки единиц вражеской техники. Множество видов боевой техники было захвачено в качестве трофеев. Большое количество личного состава, среди которых офицеры и контрактники вооруженных сил Грузии, были взяты в плен.

Он также отметил, что главнокомандующий Вооруженными силами Абхазии Владислав Ардзинба высоко оценил воинское мастерство, мужество и героизм, проявленные защитниками Отечества при проведении в Очамчырском районе десантной операции, объявив благодарность всему личному составу морского десанта, частям и подразделениям Восточного фронта и военно-морским силам Республики, обеспечившим переброску и высадку десанта. Наиболее отличившимся бойцам были представлены государственным наградам.

«Мы никогда не забудем, что на алтарь победы сложили головы лучшие сыны и дочери Абхазии. Вечная память героям!» – сказал Бжания в заключение.

Тамышская операция стала одной из ключевых наступательных операций, повлиявших на исход войны. В ходе ожесточённых боёв 57 бойцов абхазской армии погибли, 153 получили ранения.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 02 июля 2025 15:20

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