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Абхазия Информ

ИНАЛ ХУРХУМАЛ – ПОБЕДИТЕЛЬ ОТКРЫТОГО ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ПО БОКСУ

Новости Среда, 02 июля 2025 15:21
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ИНАЛ ХУРХУМАЛ – ПОБЕДИТЕЛЬ ОТКРЫТОГО ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ПО БОКСУ

Сухум. 2 июля 2025. Абхазия-Информ. В Сыктывкаре Республики Коми прошло открытое Первенство России по боксу среди спортсменов в возрастных категориях 13-14 лет. В соревнованиях приняли участие более 500 участников из 74 субъектов Российской Федерации.

Воспитанник секции бокса Управления по делам молодежи и спорта города Сухум, Инал Хурхумал, в составе сборной команды Краснодарского края продемонстрировал высокий уровень подготовки и мастерства. В весовой категории до 54 кг он одержал победу над соперником, завоевав золотую медаль Первенства.

По итогам турнира Инал Хурхумал был включен в состав сборной команды России по боксу и получил право представлять страну на Первенстве Европы, которое пройдет с 22 по 28 июля 2025 года в городе Златибор, Республика Сербия.

Тренирует спортсмена Беслан Адлейба.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 02 июля 2025 15:24

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