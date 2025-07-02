НАЧАЛЬНИКОМ ОГМС ПО ГАГРСКОМУ РАЙОНУ НАЗНАЧЕН РУСЛАН ХУНЦАРИЯ

Сухум. 2 июля 2025. Абхазия-Информ . Приказом начальника Государственной миграционной службы Республики Абхазия Саида Цвинария на должность начальника отдела ГМС по Гагрскому району назначен Руслан Хунцария.

Саид Цвинария пожелал новому руководителю отдела успехов в работе и поставил задачи по усилению контроля за соблюдением всеми иностранными гражданами действующего миграционного законодательства на подведомственной территории страны.

Он отметил, что Гагрский район отличается интенсивными миграционными процессами, является приграничным и курортным, что требует высоких стандартов в обеспечении миграционной безопасности.

Начальник ГМС подчеркнул, что со стороны руководства и Центрального аппарата службы будет оказываться необходимая поддержка и содействие для обеспечения конструктивной и эффективной деятельности отдела.

***

Хунцария Руслан Зурабович родился 23 мая 1989 года.

В 2016 году окончил Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, по специальности «Юриспруденция».

С 13.11.2007 года по 30.11.2009 года проходил срочную службу в ГСО Республики Абхазия.

С 02.03.2015 года по 30.05.2017 года – заместитель главы Администрации с. Лдзаа.

С 31.05.2017 года по 14.06.2021 года – глава Администрации с. Лдзаа.

С 07.06.2021 года по 17.06.2025 года – являлся главой Администрации г. Пицунда.