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Абхазия Информ

ТУРИСТЫ ВОЗМУТИЛИСЬ ВОЗМОЖНЫМ ПОДОРОЖАНИЕМ ОТДЫХА В АБХАЗИИ

Новости Среда, 02 июля 2025 15:33
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ТУРИСТЫ ВОЗМУТИЛИСЬ ВОЗМОЖНЫМ ПОДОРОЖАНИЕМ ОТДЫХА В АБХАЗИИ

Сухум. 2 июля 2025. Абхазия-Информ. В соцсети растут споры о туристическом сервисе в Абхазии на фоне слухов о повышении цен. Многие россияне сомневаются в том, что удорожание соответствует качеству оказываемых услуг, сообщает «Главный региональный».

Главная претензия пользователей – отсутствие улучшений в инфраструктуре и качестве обслуживания. Персонал не обучают, гостиницы не ремонтируют, а цены тем временем планируют повышать.

Туристы, побывавшие в Абхазии, отмечают также грубое отношение со стороны местных, антисанитарию и проблемы с безопасностью. В сети делятся своим негативным опытом пребывания в местных гостиницах и сравнивают Абхазию с соседними регионами. Предполагается, что из-за решения резко поднять ценники поток туристов может существенно снизиться из-за несоответствия цены качеству.

Путешественники уточняют, что ждут от Абхазии не подорожания, а уважительного отношения, комфортных условий и развития сферы услуг.

Ранее российские туристы уже жаловались на отдых в Абхазии. 

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 02 июля 2025 15:38

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