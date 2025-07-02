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Абхазия Информ

РЕЙД ПО ОБЪЕКТАМ ОБЩЕПИТА

Новости Среда, 02 июля 2025 20:59
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РЕЙД ПО ОБЪЕКТАМ ОБЩЕПИТА

Сухум. 2 июля 2025. Абхазия-Информ. По поручению главы Администрации Сухума Тимура Агрба столичная санитарно-эпидемиологическая служба провела рейд по местам общественного питания с тем, чтобы выявить факты нарушений эксплуатации инженерных сетей, а именно системы хозяйственно-бытовой и ливневой канализации. Функционирование объектов, где не установлены жироулавливатели и фильтры приводит к засору общей городской канализации. Коммунальным службам столицы буквально вручную приходится выкачивать жир из канализационных колодцев.

Из девяти объектов общественного питания – столовых, кафе, ресторанов, где побывали руководители СЭС, только в одном установлены жироулавливатели. Кстати, образцовой оказалось и состояние кухни в этой апацхе.

Как рассказал заместитель главврача Санэпидемстанции Сухума Лаша Зарандия, служба планирует обойти с проверками все места общественного питания в городе и рекомендовать им в 30-дневный срок установить резервуары для очистки сточных вод от жиров.

По поручению мэра санитарно-эпидемиологическая служба также проверит работу автомоек на предмет соответствия нормам технологического подключения к канализационным сетям и выявления несанкционированного подключения бытовой канализации в ливневую канализацию.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 02 июля 2025 21:07

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