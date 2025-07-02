УВЕЛИЧЕН РАЗМЕР ПРЕМИЙ ИМЕНИ ГЕОРГИЯ ДЗИДЗАРИЯ

Сухум. 2 июля 2025. Абхазия-Информ . Президент Абхазии Бадра Гунба увеличил размер трёх государственных премий имени Георгия Дзидзария до 200 тысяч рублей каждая. Ранее размер премий составлял 100 тысяч рублей.

С просьбой рассмотреть возможность увеличения размера премии имени Г. А. Дзидзария к Бадре Гунба обратился президент Академии наук Зураб Джапуа на встрече с главой государства 25 июня.

Президент поддержал эту инициативу.

Следует отметить, что премия не повышалась с 2017 года.

Государственная премия имени Г. А. Дзидзария присуждается раз в три года за выдающиеся достижения в области гуманитарных и естественных наук, получивших широкое общественное признание и ставших значительным вкладом в развитие науки Абхазии.