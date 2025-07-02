УВЕЛИЧЕН РАЗМЕР ПРЕМИЙ ИМЕНИ ГЕОРГИЯ ДЗИДЗАРИЯ
Сухум. 2 июля 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба увеличил размер трёх государственных премий имени Георгия Дзидзария до 200 тысяч рублей каждая. Ранее размер премий составлял 100 тысяч рублей.
С просьбой рассмотреть возможность увеличения размера премии имени Г. А. Дзидзария к Бадре Гунба обратился президент Академии наук Зураб Джапуа на встрече с главой государства 25 июня.
Президент поддержал эту инициативу.
Следует отметить, что премия не повышалась с 2017 года.
Государственная премия имени Г. А. Дзидзария присуждается раз в три года за выдающиеся достижения в области гуманитарных и естественных наук, получивших широкое общественное признание и ставших значительным вкладом в развитие науки Абхазии.