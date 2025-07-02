У ЖИТЕЛЯ СУХУМА ИЗЪЯТО СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩЕЕ НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО

Сухум. 2 июля 2025. Абхазия-Информ . Жителю г. Сухум Ашуба Синану Дидуевичу, 2003 г. р. вменяется факт незаконного приобретения, перевозки и хранения наркотического средства, а также ввоз запрещенного вещества в Республику Абхазия.

Хранимый при себе сверток с «метадоном», как впоследствии установлено экспертами, гражданин собственноручно выдал при личном досмотре.

Ашуба задержан сотрудниками УКОН МВД совместно с сотрудниками таможенного комитета Абхазии после прохождения государственной границы на КПП «Псоу».

Расследование в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 1 ст. 223 и ч.1 ст.224 прим. 1 УК РА проводит транспортная прокуратура РА. На время предварительного расследования гражданин Ашуба заключен под стражу сроком на 2 месяца.

Об этом сообщает сайт МВД.