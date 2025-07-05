ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА С ДНЕМ ГОРОДА СУХУМ
Сухум. 5 июля 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил жителей столицы с Днем города Сухум. В поздравлении говорится:
«Уважаемые жители и гости столицы Абхазии!
От всей души поздравляю вас с Днем города Сухум.
Этот праздник объединяет всех, кто вложил частицу своей души в становление и развитие нашего любимого города, кто трудится для его настоящего и будущего.
Сухум – это город с более чем 2500-летней историей, свидетель взлетов и падений великих цивилизаций. Пройдя через века, он сохранил свое уникальное очарование и неповторимый дух.
Для каждого из нас Сухум – не просто столица, это сердце Абхазии, символ нашей государственности, свободы и национального единства.
Сегодня мы видим, как наша столица преображается. С каждым днем Сухум обновляется, ведутся восстановительные работы, благоустраиваются улицы, парки, скверы.
Наша общая задача – сделать его еще красивее, комфортнее, сохранив при этом историческое наследие и самобытность.
В этот праздничный день желаю всем вам, дорогие сухумцы, крепкого здоровья, мира, благополучия и новых успехов в созидательном труде на благо нашей столицы и всей Абхазии.
С праздником, наша любимая столица!»
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