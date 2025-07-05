ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА С ДНЕМ ГОРОДА СУХУМ

От всей души поздравляю вас с Днем города Сухум.

Этот праздник объединяет всех, кто вложил частицу своей души в становление и развитие нашего любимого города, кто трудится для его настоящего и будущего.

Сухум – это город с более чем 2500-летней историей, свидетель взлетов и падений великих цивилизаций. Пройдя через века, он сохранил свое уникальное очарование и неповторимый дух.

Для каждого из нас Сухум – не просто столица, это сердце Абхазии, символ нашей государственности, свободы и национального единства.

Сегодня мы видим, как наша столица преображается. С каждым днем Сухум обновляется, ведутся восстановительные работы, благоустраиваются улицы, парки, скверы.

Наша общая задача – сделать его еще красивее, комфортнее, сохранив при этом историческое наследие и самобытность.

В этот праздничный день желаю всем вам, дорогие сухумцы, крепкого здоровья, мира, благополучия и новых успехов в созидательном труде на благо нашей столицы и всей Абхазии.

С праздником, наша любимая столица!»