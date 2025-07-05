СОКРАТУ ДЖИНДЖОЛИЯ ВРУЧИЛИ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА СУХУМА
Сухум. 5 июля 2025. Абхазия-Информ. Абхазскому общественному и политическому деятелю Сократу Джинджолия присвоено звание Почетного гражданина Сухума за особый вклад в национально-освободительное движение и в развитие города. На торжественном заседании ему вручили соответствующее удостоверение.
Сократ Джинджолия поблагодарил Сухумское городское Собрание и руководство столицы за оказанную ему честь, поздравил горожан с праздником – Днем Сухума.
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Сократ Джинджолия родился 11 декабря 1937 года в селе Агубедия Очамчырского района.
В 1992 году стал зампредседателя Верховного Совета Абхазии, в 1993 году был назначен премьер-министром и министром иностранных дел, возглавлял официальную делегацию Абхазии на переговорах в Женеве.
С 1994 по 2002 годы был спикером Народного Собрания республики.
Член Общественной палаты со дня ее образования.
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